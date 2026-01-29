Maria Russo presidente del consiglio di Santa Maria di Licodia aderisce a fratelli d’italia

Maria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha deciso di unirsi a Fratelli d’Italia. La sua adesione è stata resa ufficiale, aprendo una nuova fase politica nel piccolo comune dell’Etna. Russo ha annunciato la sua scelta con entusiasmo, sottolineando di voler portare avanti un progetto condiviso con il partito di Giorgia Meloni. La comunità locale osserva da vicino questa mossa, che potrebbe influenzare gli equilibri politici in vista delle prossime amministrative.

Maria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha formalizzato il suo ingresso in Fratelli d'Italia. A darne notizia è il deputato regionale Giuseppe Zitelli. "È un piacere accogliere nel nostro gruppo Maria Russo – afferma – che, con la sua esperienza e le sue doti.

