Trastevere nascosto | Santa Maria in Cappella i Bagni di Donna Olimpia e l’ospedale di Santa Francesca Romana
Nel cuore di Trastevere si celano angoli poco conosciuti, come Santa Maria in Cappella, i Bagni di Donna Olimpia e l’antico ospedale di Santa Francesca Romana. Questi siti offrono uno sguardo autentico sulla storia e l’architettura della zona, lontani dai percorsi più battuti. Scoprire queste realtà permette di apprezzare un lato meno noto di uno dei quartieri più caratteristici di Roma.
Nascosta in un angolo di Trastevere, una piccola chiesa sconosciuta nasconde uno dei complessi più antichi e suggestivi della zona. Consacrata da papa Urbano II nell’XI secolo e conosciuta col nome di “Santa Maria in Cappella”, nel XV secolo ospiterà del bel giardino retrostante un ospedale per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere
Leggi anche: Se il POS entra in chiesa: a Santa Maria in Trastevere non servono più le monetine: si dona con lo smartphone
Santa Maria in Cappella, i Bagni di Donna Olimpia e l’ospedale di Santa Francesca Romana - Nascosta in un angolo di Trastevere, una piccola chiesa sconosciuta nasconde uno dei complessi più antichi e suggestivi della zona. romatoday.it
Santa Messa Rai 1, oggi 16 giugno 2024/ Diretta streaming video da Roma, Basilica Santa Maria in Trastevere - La Santa Messa in tv su Rai 1 oggi, domenica 16 giugno 2024: la celebrazione dalla Basilica Santa Maria in Trastevere, in Roma. ilsussidiario.net
Quasi nascosto #Trastevere #Roma x.com
Trastevere Calcio. . Intervista a Marco Bernardini Trastevere-Nocerina Giornata 18 - Serie D - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.