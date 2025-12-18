Il pittore Fernando Mangone racconta l’antica Volcei – Conferenza Stampa domani venerdì 19 Dicembre 2025
Il pittore Fernando Mangone svela i segreti di Volcei, antica città della lucania, in una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 19 dicembre 2025. L’evento anticipa l’inaugurazione della sua mostra, prevista per sabato 20 dicembre al Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Buccino, offrendo un viaggio tra arte e storia che rivela le radici profonde di un territorio ricco di misteri e bellezze.
Inaugurazione della Mostra Sabato 20 Dicembre 2025 al Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Buccino. Venerdì 19 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala Fiammenghi del Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante ” di Buccino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Fernando Mangone racconta al mondo l’Antica Volcei”, promossa dalla Fondazione Arte Mangone (FAM) in collaborazione con il Comune di Buccino e il Comune di Romagnano al Monte. Interverranno: Pasquale Freda, Sindaco di Buccino; Anna Ferrara, Assessore alla Cultura del Comune di Buccino; Anna Coralluzzo, Presidente Fondazione Arte Mangone e la giornalista Barbara Landi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
