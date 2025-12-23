Soumahoro cambia tutto | Il mio nuovo partito? Ha il tricolore nel simbolo
Travolto di rimando dallo scandalo che ha coinvolto la moglie e la suocera per la gestione delle cooperative dell'accoglienza dei migranti, Aboubakar Soumahoro ha vissuto gli ultimi mesi cercando una nuova dimensione. Politica e umana. In cerca di una rinascita che potrebbe portare l'ex paladino dei braccianti, entrato in Parlamento con i proverbiali stivali sporchi di fango grazie alla candidatura offertagli dal tandem rossoverde Fratoianni-Bonelli, dall'altra parte dell'emiciclo. Fantapolitica? Boutade? Forse. Lo stesso Soumahoro usa un modo sibillino per dare l'annuncio. “Gli ultimi anni, per me, sono stati una rinascita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
