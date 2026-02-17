Lotta Scudetto Rampulla | Inter nettamente superiore ma il Milan è lì Lo spartiacque sarà il derby
Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha commentato la sfida tra Inter e Milan, sottolineando che i nerazzurri sono di gran lunga più forti, ma i rossoneri restano vicini in classifica. Rampulla ha anche parlato del caso Bastoni-Kalulu, evidenziando come le tensioni tra i giocatori possano influenzare la corsa al titolo. La partita tra le due squadre si avvicina e il derby potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato.
Michelangelo Rampulla, ex portiere di Cremonese e Juventus tra le altre, è stato ospite del programma radiofonico 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. L'ex bianconero ha parlato dei temi del giorno dopo il weekend di Serie A, contrassegnato dall'episodio Bastoni-Kalulu durante Inter-Juventus. Non solo, Rampulla si è espresso anche sulla lotta Scudetto che vede protagonista anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni. "La simulazione c'è sempre stata. Per debellare questa situazione, quella plateale deve essere sanzionata con un mese di squalifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta per la ChampionsL’ultima giornata di gennaio ha segnato un punto di svolta nel campionato, con l’Inter che si allontana nella corsa scudetto, grazie ai risultati favorevoli e alle performance degli avversari.
Insigne pronostica: «Per lo scudetto sarà lotta fino alla fine! Tra Inter, Milan e Napoli…»Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto di quest’anno in Serie A.
Milan-Inter, Scudetto RIAPERTO Il vero FATTORE che può CAMBIARE tutto
