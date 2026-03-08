Il Milan ha conquistato la terza vittoria consecutiva nel derby contro l'Inter, consolidando il risultato con una prestazione convincente. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con momenti decisivi che hanno portato i rossoneri a ottenere il successo. L’Inter, nonostante la sconfitta, mantiene un buon margine in classifica. La sfida si è chiusa con il punteggio finale che ha confermato i progressi dei milanisti.

Ha vinto per la terza volta il derby contro l'Inter, che ha ancora un buon vantaggio in classifica ma non potrà rilassarsi come sperava Per la seconda volta in questa stagione, il Milan ha vinto il derby di Milano: ha battuto l’Inter per 1-0, con un gol del difensore ecuadoriano Pervis Estupiñán. Per il Milan è un risultato importantissimo: in caso di sconfitta l’Inter l’avrebbe distanziato in classifica di 13 punti, e recuperare il divario sarebbe stato molto difficile. Con questa vittoria invece il Milan si è portato a 60 punti in classifica, 7 in meno dell’Inter, che mantiene un vantaggio consistente ma non potrà rilassarsi come sperava. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Milan l’ha fatto di nuovo

UAE Tour 2026, Milan l'ha fatto di nuovo: vince la tappa in volata! Gli highlightsGrande momento per Jonathan Milan, che continua a fare bene nello UAE Tour: l’azzurro ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, imponendosi...

Leggi anche: Bonfanti: “Si parla di Milan brutto, ma dopo 20 partite il Milan ha fatto 43 punti”

Il Milan ha davvero una maglia strappata nel suo museo

Tutto quello che riguarda Il Milan l'ha fatto di nuovo.

Temi più discussi: Regragui lascia il Marocco. Futuro in Europa?; Il nuovo acquisto del Milan rischia di finire in tribunale: perché André è diventato un caso; Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate; Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan….

Milan-Inter, il risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

RedBird completa il rifinanziamento del Milan: esce Elliott, entra ComvestScaroni e Furlani confermati nel management. Dal Cda escono i due rappresentanti del fondo dei Singer. La cifra rifinanziata è 550 milioni ... gazzetta.it

2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave. #MilanInter x.com

L’uomo che non ti aspetti sblocca il derby: Estupiñán batte Sommer col mancino e porta il Milan in vantaggio. L’Inter riuscirà a rientrare in partita - facebook.com facebook