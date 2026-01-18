Bonfanti | Si parla di Milan brutto ma dopo 20 partite il Milan ha fatto 43 punti

Dopo 20 giornate di campionato, il Milan ha accumulato 43 punti, nonostante alcune critiche sulla sua forma. La recente vittoria contro il Como ha alimentato discussioni tra gli opinionisti, tra cui Francesco Bonfanti, che ha espresso il suo punto di vista sulla situazione della squadra. In questa analisi, si approfondiscono i risultati e le valutazioni sul rendimento del Milan finora in stagione.

"Certifica che il Milan è estremamente efficace. Il Como ha giocato nettamente meglio e lo si sapeva già alla vigilia". Questo il parere a TMW Radio di Francesco Bonfanti su Como-Milan 1-3: "Si parla di Milan brutto, che subisce gli avversari, ma dopo 20 partite il Milan ha fatto 43 punti e non può essere sempre figlio del caso il risultato". Bonfanti continua: "Il Milan non è una squadra che ruba l'occhio, però all'interno di questo concetto ci sono caratteristiche di squadra che stanno caratterizzando la stagione del Milan. Il Milan è squadra, difficile da battere. Questo è il Milan, ed è una squadra meno bella di altre ma è efficace, resiliente, ed è pienamente in corsa per tutto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Sassuolo, Marcolin: “Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol”

Dario Marcolin analizza il match tra Milan e Sassuolo, evidenziando le prestazioni dei singoli protagonisti. Durante il post partita su DAZN, l'ex calciatore ha elogiato Bartesaghi per la sua grande prova e i due gol segnati, e ha commentato anche le prestazioni di Nkunku, offrendo una panoramica dettagliata sulla sfida dei rossoneri.

Allegri stappa il record dopo Milan Genoa con i rossoneri: lo ha fatto anche alla Juventus. Di cosa si tratta

Massimiliano Allegri ha raggiunto un importante traguardo con il Milan, confermando la sua costanza e professionalità. Dopo aver stabilito un record con il Milan, si avvicina a quello detenuto dalla Juventus, dove ha già totalizzato numerose presenze. In questo articolo analizziamo i dettagli di questa milestones e il significato del suo percorso tra le due squadre.

