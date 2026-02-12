Milano Cortina il comandante dell’Arma si congratula con gli atleti carabinieri medagliati alle Olimpiadi

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato gli atleti dell’Arma che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi Invernali. Luongo si è congratulato con loro, sottolineando il valore dello sport e il duro lavoro che hanno messo in campo. Gli atleti hanno raccontato le sfide affrontate e l’emozione di rappresentare l’Arma in una competizione così importante. È stata una giornata di festa per i carabinieri, che vedono premiati impegno e passione.

Il generale Salvatore Luongo elogia Federica Brignone, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per i trionfi e l'impegno olimpico Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale Salvatore Luongo, ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni agli atleti dell'Arma protagonisti alle Olimpiadi Invernali. Un pensiero speciale è stato rivolto anche al maresciallo Federica Brignone, autrice di un'altra straordinaria impresa sulle nevi olimpiche. "Il suo successo è motivo d'orgoglio per tutti gli italiani e per noi Carabinieri – ha dichiarato il Comandante –. La vittoria testimonia come talento, disciplina e spirito di sacrificio possano portare ai risultati più alti".

