Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli ha concesso ai propri giocatori tre giorni di riposo, ma a Castel Volturno gli allenamenti continuano regolarmente. Tra i presenti, c’è anche McTominay, il quale sta rientrando in modo graduale e con cautela dopo il suo infortunio. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, mantenendo alta l’attenzione sui programmi di recupero dei singoli.

Come racconta Il Mattino, il centro sportivo azzurro è rimasto operativo anche nel weekend per seguire da vicino il recupero degli infortunati in vista della sfida di sabato contro il Lecce. Nel racconto de Il Mattino, l'attenzione principale è rivolta a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, fermo da quasi un mese – l'ultima presenza risale alla gara di Marassi contro il Genoa – potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già martedì, anche se lo staff medico procede con grande cautela.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “McTominay, rientro con prudenza”

McTominay è ancora a rischio per la Roma (Il Mattino)L’infiammazione al tendine non preoccupa, ma c’è bisogno di tempo per curarla bene.

