Scott McTominay è ancora in dubbio per la partita di domenica sera contro la Roma, a causa di un infortunio al ginocchio che non si è ancora completamente risolto, secondo quanto riporta Il Mattino di Pino Taormina.

Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che non è ancora certa la presenza di McTominay domenica sera contro la Roma. Ecco cosa riporta il quotidiano: McTominay è ancora a rischio: è una corsa contro il tempo per schierarlo in campo contro la Roma. Ieri non ha svolto l’allenamento con l’Ischia e neppure con il resto della squadra che ha lavorato per conto suo. Ha scelto ancora il riposo, un po’ di palestra. L’infiammazione al tendine non preoccupa, ma c’è bisogno di tempo per curarla bene. E non cadere nella trappola di una ricaduta. In ogni caso, lo staff medico guidato di Raffaele Canonico, assieme ai suoi riabilitatori, continua a mandare a Conte segnali di ottimismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay è ancora a rischio per la Roma (Il Mattino)

Scott McTominay rischia di saltare anche la partita con la Roma.

Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte.

