Il Mantova batte 2-0 la Juve Stabia e riaccende la corsa salvezza

Il Mantova ha vinto 2-0 contro la Juve Stabia in una partita decisiva per la zona retrocessione. La squadra ha segnato due gol e mantenuto la porta inviolata, portando a casa i tre punti fondamentali. La gara si è svolta senza sussulti, con il Mantova che ha controllato il ritmo e ha chiuso la partita senza subire reti.

Il Mantova vince e convince nella gara assolutamente da conquistare con la Juve Stabia. La formazione di mister Modesto si impone 2-0 sulle vespe, soprattutto grazie ad un primo tempo determinato ed efficace, che ha messo ben presto in salita la gara dei campani, rimasti i n dieci già al 26' per la doppia ammonizione subita da Pierobon, ex di turno. La classifica nella parte bassa rimane più che mai corta, ma con i tre punti colti al "Martelli" i biancorossi hanno dimostrato la loro ferma intenzione di raggiungere una salvezza nella quale credono con forza. Complice l'obbligo di vincere, i padroni di casa iniziano piuttosto contratti la partita, ma, superato il 10', la squadra di Modesto trova la giusta concentrazione e cerca di aumentare i giri del suo motore.