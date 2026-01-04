Fiorentina un gol che vale oro | Kean stende la Cremonese nel recupero e riaccende la corsa salvezza

La Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese grazie a un gol di Kean nel recupero. La partita, giocata al Franchi, si è rivelata difficile e combattuta, ma il risultato gioca un ruolo fondamentale nella corsa salvezza dei viola. La vittoria, seppur stretta, rappresenta un passo avanti significativo nel percorso di mantenimento della categoria.

Una vittoria sofferta, meritata e soprattutto pesantissima. La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al Franchi grazie a una rete di Moise Kean nel recupero e torna a respirare in una corsa salvezza che, fino a pochi minuti dalla fine, sembrava destinata all'ennesima beffa. I viola salgono a quota 12.

