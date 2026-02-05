A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale Villa La Meridiana

Da lecceprima.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Maria di Leuca si tiene la decima edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”. L’evento si svolge dal 6 all’8 febbraio e porta nella cittadina tre giorni di musica, giovani talenti e emozioni intense. Numerosi artisti provenienti da diversi paesi si sfidano sul palco, attirando un pubblico curioso e appassionato. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire nuovi talenti e vivere un weekend all’insegna della musica.

LEUCA - Santa Maria di Leuca ospita la X edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana” in programma dal 6 all’8 febbraio: tre giorni di musica, talento ed emozioni. La località di Santa Maria di Leuca si prepara ad accogliere la decima edizione del concorso musicale.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

