Addò Hear | l’Invenzione di Cristian vince il concorso internazionale IDEASforEARS di MED-EL

Tempo di lettura: 4 minuti Cristian Campolattano, 10 anni di Maddaloni (CE), è arrivato al primo posto nel contest internazionale di MED-EL IDEASforEARS, che premia l’inventiva e il talento di bambini dai 6 ai 12 anni nell’ immaginare nuovi sistemi per migliorare la qualità di vita delle persone con impianto cocleare. Cristian ha impressionato la giuria con la sua invenzione, dal nome irresistibile: Addò Hear, un’idea composta da due piccoli dispositivi (un occhiale e un braccialetto) che si collegano al processore dell’impianto cocleare per potenziarne ulteriormente le capacità. “Addò” deriva dal dialetto napoletano e significa “dove”, proprio perché l’invenzione nasce per rispondere alla domanda: da dove arriva questo suono? Il sistema supporta chi lo utilizza nel riconoscere con maggiore precisione la direzione di provenienza dei suoni, offrendo un aiuto in più nelle situazioni di ascolto quotidiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

