Jakirovic Inter debutto dal primo minuto per il croato nella sfida contro il Frosinone

Jakirovic Inter, il giovane difensore croato nato nel 2008, ha esordito come titolare contro il Frosinone dopo essere stato acquistato dalla Dinamo Zagabria. Questa partita rappresenta il suo debutto ufficiale in Primavera 1 e segna un passo importante nella sua carriera. Jakirovic ha dimostrato sicurezza e determinazione fin dai primi minuti in campo, attirando l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori. La sua presenza in campo ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli appassionati di giovani talenti.

Inter News 24 Jakirovic Inter, il difensore classe 2008 acquistato dalla Dinamo Zagabria fa il suo esordio da titolare nel campionato Primavera 1. Le distinte ufficiali della sfida tra Frosinone e la compagine meneghina hanno sciolto le riserve: Leon Jakirovic parte titolare. Il giovane centrale croato, arrivato nel mercato invernale, rappresenta uno dei colpi più interessanti per il futuro del club. Dopo aver rotto il ghiaccio nei minuti finali della scorsa partita, il tecnico Benito Carbone, l'allenatore di Bagnara Calabra noto per la sua visione di gioco offensiva, ha deciso di dargli subito fiducia dal primo minuto al centro della difesa.