De Rossi fa piangere la Roma | il Genoa vince 2-1 Como e Juventus ringraziano
Il Genoa ha sconfitto la Roma 2-1 a Marassi, con Vitinha che ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con un rapido scambio di reti tra Messias e Ndicka, prima che il Genoa trovasse il vantaggio finale. La vittoria ha portato i tre punti alla squadra di casa, mentre la Roma ha subito una sconfitta che ha lasciato i tifosi delusi. Como e Juventus osservano con attenzione.
