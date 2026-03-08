De Rossi fa piangere la Roma | il Genoa vince 2-1 Como e Juventus ringraziano

Il Genoa ha sconfitto la Roma 2-1 a Marassi, con Vitinha che ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con un rapido scambio di reti tra Messias e Ndicka, prima che il Genoa trovasse il vantaggio finale. La vittoria ha portato i tre punti alla squadra di casa, mentre la Roma ha subito una sconfitta che ha lasciato i tifosi delusi. Como e Juventus osservano con attenzione.