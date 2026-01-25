Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre | Il mio nome ha la sua voce

A pochi giorni dalla perdita del padre Enrico, Stefano De Martino condivide il suo primo messaggio sui social, ricordando il genitore con parole significative. In un momento di grande dolore, il ballerino ha espresso il legame profondo che ancora lo unisce a lui, sottolineando l’importanza dei ricordi e dell’affetto. Questa testimonianza rappresenta un gesto di vicinanza e di rispetto verso una figura fondamentale della sua vita.

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa di suo padre Enrico, Stefano De Martino pubblica per la prima volta un contenuto sui social che ne evoca il ricordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le prime parole di Stefano De Martino dopo la morte del padre e il gesto meraviglioso di EmmaStefano De Martino ha recentemente affrontato un momento di grande tristezza con un dolore silenzioso, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia.

Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre. Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di EmmaNel pomeriggio del 20 gennaio si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

