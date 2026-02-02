Corriere dello Sport | Di Lorenzo speranza Mondiale

La speranza di andare ai Mondiali si riaccende per Di Lorenzo. Dopo un inizio difficile, il giocatore ha lasciato alle spalle il dolore e ora guarda avanti con fiducia. La sua ripresa è un segnale positivo per la Nazionale, che conta su di lui per le prossime sfide.

"> Dalle lacrime di dolore a quelle di sollievo. Giovanni Di Lorenzo ha vissuto ore di grande apprensione dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato nel match contro la Fiorentina. Sabato sera il capitano del Napoli temeva il peggio, un verdetto pesantissimo legato ai legamenti crociati che avrebbe potuto chiudere anzitempo la stagione e spegnere il sogno Mondiale con l'Italia. Un'ansia condivisa dall'ambiente azzurro, da Conte e dal ct Gattuso. Poi, come racconta il Corriere dello Sport, è arrivata la svolta. Intorno all'ora di pranzo di ieri, poche righe diffuse dal club hanno ribaltato lo scenario.

