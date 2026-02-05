Napoli il Corriere dello Sport anticipa che i tempi di recupero di Di Lorenzo saranno leggermente più lunghi

Domani il Napoli dovrebbe ufficializzare i tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, i tempi di stop del difensore saranno più lunghi del previsto. La società e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali, mentre Di Lorenzo lavora per tornare in campo il prima possibile. La sua assenza si farà sentire nelle prossime partite, e il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative per la linea difensiva.

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo rappresenta uno snodo delicato della stagione del Napoli, sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo. Tutto nasce dalla distorsione di secondo grado rimediata nella sfida contro la Fiorentina, un episodio che inizialmente sembrava dover comportare uno stop importante ma gestibile. Le prime stime parlavano di 6-8 settimane di recupero, un periodo significativo ma compatibile con un rientro nel momento clou della stagione. Tuttavia, quella distorsione ha finito per accelerare una scelta che Di Lorenzo meditava da tempo: risolvere definitivamente un altro fastidio che lo tormentava da circa sei mesi al piede sinistro.

