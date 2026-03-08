Il Colosseo si illumina di blu | il tributo alle forze di polizia morte in servizio

Il Colosseo si è acceso di blu per commemorare le vittime del dovere delle forze di polizia. L'evento si è svolto in occasione della giornata internazionale dedicata a chi ha perso la vita durante il servizio. L’illuminazione ha coinvolto il monumento simbolo di Roma, attirando l’attenzione su questa ricorrenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e forze dell’ordine.

Il Colosseo si è illuminato di blu in occasione della giornata internazionale delle vittime del dovere delle forze di polizia. L'iniziativa è stata promossa da Interpol che ha invitato i Paesi membri a rendere un tributo agli operatori delle forze di polizia caduti in servizio, nella Giornata loro dedicata, il 7 marzo. L'obiettivo - si legge in una nota - è creare un filo di luce blu che possa unire e illuminare tutto il mondo. In Italia l'iniziativa è stata attuata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e sostenuta dal Parco Archeologico del Colosseo, dal Ministero della Cultura e AReti Spa, distributore per l'energia elettrica di Acea Spa.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Colosseo si illumina di blu: il tributo alle forze di polizia morte in servizio "Stop alle bombe sui civili", stasera il Comune di Livorno si illumina di bluIl Comune di Livorno partecipa alla “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, che si celebra stasera,... Leggi anche: Anvcg e Anci, l'Italia si illumina di blu per chiedere stop alle bombe sui civili Contenuti e approfondimenti su Il Colosseo si illumina di blu il.... Temi più discussi: POLIZIA DI STATO * : IL COLOSSEO SI ILLUMINA DI BLU PER RICORDARE GLI OPERATORI CADUTI IN SERVIZIO; A Roma, nei pressi del Colosseo, verrà costruita presto una nuova pista di curling (senza ghiaccio, però); Buco Unesco: così celebriamo la dieta mediterranea, ma perdiamo stagioni, artigiani e gusto; Due prof. milanesi con La Puglia nel cuore. Il Colosseo si illumina d’oro per i bambini malati di cancroA Roma, il Colosseo si trasformerà in un simbolo di speranza per i bambini malati di cancro e le loro famiglie grazie all’iniziativa Accendi d’Oro, accendi la speranza, promossa da Peter Pan ODV. rainews.it Il Colosseo si illumina per celebrare il riconoscimento Unesco alla cucina italianaNon è la Festa della Repubblica, ma poco ci manca. In un Paese fondato sul cibo, il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale non poteva passare in sordina. Così la ... gamberorosso.it Il Colosseo è un gigante di pietra che racconta duemila anni di storia, ingegneria e spettacolo. Conosciuto ufficialmente come Anfiteatro Flavio, resta ancora oggi l’anfiteatro più grande del mondo. Costruito tra il 70 e l'80 d.C. sotto gli imperatori Vespasiano e - facebook.com facebook Panem et circenses #Roma Colosseo x.com