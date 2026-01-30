Roma si accende di blu il primo febbraio, come ogni anno, per ricordare le vittime civili delle guerre. L’evento coinvolge le associazioni e i cittadini, che vogliono chiedere di fermare le bombe sui civili. La giornata, istituita dal Parlamento nel 2017, si svolge in tutta Italia con luci e iniziative per sensibilizzare sull’importanza di proteggere le persone innocenti coinvolte nei conflitti.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Il 1 febbraio si celebra la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all'unanimità dal Parlamento con la legge 9 del 25 gennaio 2017. La ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre ed informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Grazie al protocollo di intesa siglato tra l'Anvcg e l'Anci nel 2022, e che è stato rinnovato per altri quattro anni dal Presidente Nazionale dell'Anvcg Michele Vigne e dal presidente dell'Anci Gaetano Manfredi proprio per l'edizione della Giornata Nazionale di quest'anno, nella serata del 1 febbraio centinaia di Comuni italiani aderiranno alla Giornata illuminando di blu i Municipi ed esponendo lo striscione Stop alle bombe sui civili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anvcg e Anci, l'Italia si illumina di blu per chiedere stop alle bombe sui civili

Approfondimenti su Anvcg Anci

Il Comune di Bergamo ha deciso di illuminare Porta San Giacomo di blu per due serate, in segno di solidarietà e rispetto per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anvcg Anci

Argomenti discussi: Sassari aderisce alla Giornata Nazionale vittime civili delle guerre; Stop alle bombe sui civili: il Comune aderisce alla Giornata nazionale illuminando di blu la Fontana del Tritone; Municipi e monumenti illuminati di blu in ricordo delle vittime civili di guerra; Albinea aderisce alla campagna Anci per dire Stop alle bombe sui civili.

Vacanze, Anvcg: Prudenza in montagna e al mare rischio ordigni bellici inesplosi è attualeCon l’avvicinarsi del periodo di maggiore afflusso turistico estivo, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) rivolge un appello alla prudenza a tutti coloro che trascorreranno le ... adnkronos.com

Lorenzo Bernard argento a mondiali paraciclismo su pista, Anvcg si congratulaL’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) è fiera di annunciare che Lorenzo Bernard, socio e consigliere della sede piemontese dell’Associazione, ha conquistato la medaglia d’argento ... adnkronos.com

Il Comune di Fondi, in occasione della campagna di sensibilizzazione “Stop alle Bombe sui civili”, promossa da ANCI e dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), aderisce all’iniziativa nazionale illuminando di blu il Castello Caetani. Nella - facebook.com facebook

#stopbombesuicivili L' #1febbraio Anci e ANVCG invitano i Comuni a illuminare la facciata del Municipio o un altro edificio o monumento rappresentativo con una luce blu e/o esporre lo striscione con il messaggio “Stop alle bombe sui civili” anciliguria.it x.com