Stop alle bombe sui civili stasera il Comune di Livorno si illumina di blu

Questa sera il Comune di Livorno si illumina di blu per la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”. La città si unisce alla commemorazione, che si tiene ogni anno il 1 febbraio, per ricordare le vittime innocenti di guerre e violenze. Le luci blu si accendono in segno di solidarietà e di protesta contro le bombe che colpiscono i civili.

Il Comune di Livorno partecipa alla "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", che si celebra stasera, domenica 1 febbraio. Istituita all'unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, questa ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre e promuovere una riflessione sull'impatto devastante che i conflitti attuali hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

