Il Celtic segna il gol vittoria e gli incappucciati invadono il campo | follia in Scozia succede di tutto
Durante la partita tra Rangers e Celtic in Scozia, il Celtic ha segnato il gol vittoria ai rigori, scatenando l’invasione di campo da parte degli ultras. Dopo l’evento, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi e un membro dello staff è stato aggredito. La scena è diventata caotica all’Ibrox, con momenti di vera e propria confusione tra le parti coinvolte.
Invasione di campo e scontri dopo Rangers-Celtic. Vittoria biancoverde ai rigori, poi la follia ultras all'Ibrox e l'aggressione a un membro dello staff. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rangers-Celtic finisce in rissa: i biancoverdi vincono a Ibrox e invadono il campo, i tifosi di casa non stanno a guardareNon sarà Partizan-Stella Rossa, ma l’Old Firm, in Scozia, rimane comunque uno dei derby più sentiti e accesi d’Europa, a causa delle differenti anime...
