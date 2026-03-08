Il Celtic segna il gol vittoria e gli incappucciati invadono il campo | follia in Scozia succede di tutto

Durante la partita tra Rangers e Celtic in Scozia, il Celtic ha segnato il gol vittoria ai rigori, scatenando l’invasione di campo da parte degli ultras. Dopo l’evento, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi e un membro dello staff è stato aggredito. La scena è diventata caotica all’Ibrox, con momenti di vera e propria confusione tra le parti coinvolte.