Rangers-Celtic finisce in rissa | i biancoverdi vincono a Ibrox e invadono il campo i tifosi di casa non stanno a guardare

Durante la partita tra Rangers e Celtic a Ibrox, l’incontro si è concluso con una rissa tra i giocatori e l’invasione del campo da parte dei tifosi dei biancoverdi, che hanno vinto la sfida. I supporter di casa non sono rimasti a guardare, contribuendo a un episodio di grande tensione. L’Old Firm, il derby di Glasgow, resta uno dei più accesi d’Europa, tra sfide sportive e forti emozioni.

Non sarà Partizan-Stella Rossa, ma l’Old Firm, in Scozia, rimane comunque uno dei derby più sentiti e accesi d’Europa, a causa delle differenti anime religiose e politiche che scuotono Glasgow. Il Celtic, la cui tifoseria è profondamente cattolica e fortemente anti-unionista (non crede nell’unità del Regno Unito, ossia che Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord rimangano insieme sotto lo stesso Stato), mentre i Rangers, protestanti, sono unionisti. Ricordate nel settembre 2022 la coreografia per omaggiare la scomparsa della regina Elisabetta? Ecco. Oggi erano in palio le semifinali di Coppa di Scozia e Ibrox, lo stadio dei Rangers, era, come al solito, infuocato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Celtic vince l'Old Firm di coppa contro i Rangers: scontri in campo tra i tifosi dopo la partita. Cos'è successoRangers-Celtic non è mai una partita come le altre. Che si tratti di campionato o coppa nazionale, poco importa, l'Old Firm porta con sé tensioni e rivalità che vanno anche ben oltre il campo da gioco ... calciomercato.com

Il Celtic batte i Rangers ai rigori, scontri in campo tra tifosi a fine partita: l’accadutoSi scatena il panico dopo la partita tra Rangers e e Celtic di Scottish Cup: invasione di campo e scontri tra tifosi ... gianlucadimarzio.com

Succede di tutto nell’Old Firm di Coppa scozzese: il Celtic batte i Rangers ai tiri di rigore e i tifosi scendono in campo per festeggiare. Non si fanno attendere, però, i supporter avversari: da lì parte una super rissa, nella quale vengono coinvolti anche gli stewar x.com

