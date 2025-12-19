Il futuro di Monte Piselli Assemblea pubblica | Cabinovia e sponsor abbiamo tre percorsi

Un'affollata assemblea pubblica alla Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ha aperto il dibattito sul futuro di Monte Piselli. Tra proposte e progetti, si sono delineati tre percorsi per lo sviluppo della stazione sciistica, con un focus su cabinovia e sponsorship. Un momento cruciale per coinvolgere la comunità e condividere le idee per il rilancio della località.

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di Monte Piselli. Assemblea pubblica: "Cabinovia e sponsor, abbiamo tre percorsi" Affollata assemblea pubblica alla Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani per illustrare il futuro della stazione sciistica di Monte Piselli. Assemblea fortemente voluta dal sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell'Assemblea dei Soci del Consorzio Turistico Monti Gemelli. Presenti anche il presidente del Cotuge Enzo Lori, il vice sindaco di Ascoli Massimiliano Brugni, gli assessori Nico Stallone e Marco Cardinelli, l'ex presidente del Coni, Armando De Vincentiis e il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani. Il sindaco ha aperto l'assemblea. "Abbiamo a disposizione 12 milioni di euro per un nuovo impianto di risalita – ha ammesso – il finanziamento è stato trasferito all'Ufficio Speciale Ricostruzione che metterà a terra tutta la progettazione.

