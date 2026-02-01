Eurogol di Sanchez e miracoli di Antonino | il Brindisi vince il big match contro il Bisceglie

Il Brindisi batte il Bisceglie 1-0 grazie a un gol di Sanchez, che decide il big match della 26esima giornata di Eccellenza. I padroni di casa resistono anche ai miracoli di Antonino, che cerca di tenere in partita gli ospiti, ma alla fine la vittoria resta nei loro piedi. È una vittoria importante per il cammino del Brindisi, che avvicina la promozione.

I biancazzurri tornano a un punto dalla capolista del campionato di Eccellenza. Decisiva una rete da antologia realizzata dallo spagnolo nel primo tempo. Nella ripresa, due gradi parate del portiere brindisino BRINDISI - Una prodezza di Sanchez regala al Brindisi la vittoria nello scontro promozione contro il Bisceglie, valevole perla 26esima giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri tornano a un punto dalla capolista, caduta davanti a 1700 del Fanuzzi, fra cui circa sostenitori ospiti, in un pomeriggio all'insegna del freddo, della pioggia e del vento, su un terreno di gioco in cattive condizioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nella sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, si sono giocati due anticipi importanti.

