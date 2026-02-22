Il Brindisi batte il Racale il Bisceglie umiliato a Taranto | i biancazzurri sempre più capolista

Il Brindisi ha vinto contro il Racale grazie a un gol decisivo, mentre il Bisceglie ha subito una pesante sconfitta a Taranto. La vittoria dei biancazzurri rafforza la loro posizione in classifica, lasciando i rivali in difficoltà. La partita ha mostrato una squadra determinata e pronta a lottare fino alla fine del campionato. La corsa al titolo continua con nuove tensioni tra le squadre di testa.

Gli uomini di mister Ciullo vanno a più cinque sui nerazzurri, che hanno una gara in meno. Primo tempo moscio. Ripresa travolgente dei padroni di casa. Decisiva la rete di Bernaola al 64' BRINDISI - Il Brindisi batte il Racale (1-0) mentre il Bisceglie affonda (5-1) a Taranto. A 8 giornate dalla fine, arriva la svolta nel campionato di Eccellenza. Gli uomini di mister Ciullo consolidano il primato, allungando al +5 sul Bisceglie, che deve recuperare la sfida in casa del Canosa. Adesso i biancazzurri sono, a tutti gli effetti, la capolista del girone, dopo il sorpasso piazzato nello scontro diretto, alla 26esima giornata.