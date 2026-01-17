Nella moda, espressione e creatività si manifestano attraverso colori e stili, spesso più evidenti nelle presentazioni femminili. Tuttavia, la settimana della moda maschile rappresenta un’occasione unica in cui gli uomini mostrano con orgoglio le proprie scelte stilistiche, spesso nascoste nella quotidianità. In questa intervista, esploriamo come il mondo della moda maschile si apra a nuove forme di espressione e innovazione.

Dal Seicento in poi la moda maschile europea ha messo al bando colori pastello e fantasie: "Questa rivoluzione conservatrice la fanno gli uomini in quanto quella è la rappresentazione sociale che scelgono di offrire", dice Daniele Derossi, romanziere e saggista La settimana della moda maschile è forse l’unico momento dell’anno in cui gli uomini si riuniscono per fare la ruota ed esibire i colori che nella vita di tutti i giorni lasciano sepolti negli armadi. Persino sul red carpet, da Venezia agli Oscar, vediamo sempre i soliti smoking e qualsiasi sgarro al codice dell’eleganza formale maschile, ossia l’abito scuro, viene severamente notato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché, nella moda, colori e stravaganza sono un fatto solo femminile. Intervista

Leggi anche: Perché i passaporti internazionali sono solo in 4 colori (e qual è il loro significato)

Leggi anche: Quali sono i colori di moda quest’inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perché, nella moda, colori e stravaganza sono un fatto solo femminile. Intervista - Dal Seicento in poi la moda maschile europea ha messo al bando colori pastello e fantasie: "Questa rivoluzione conservatrice la fanno gli uomini in quanto quella è la rappresentazione sociale che scel ... ilfoglio.it