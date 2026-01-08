Del Piero e gli esperimenti in allenamento alla Juve Lippi spiazzato | Mi disse | ‘Cosa stai facendo?’
In un’intervista recente, Alessandro Del Piero rivela alcuni dettagli sui metodi di allenamento adottati alla Juventus, in particolare riguardo ai calci di punizione. Durante le sessioni, il giocatore ha sperimentato tecniche innovative, sorprendendo anche l’allora allenatore Marcello Lippi, che si è mostrato sorpreso di fronte a tali approcci. Questo approfondimento offre uno sguardo sincero sul processo di preparazione di uno dei principali giocatori della storia bianconera.
Alessandro Del Piero nell'ultimo speciale di Sky racconta il suo lavoro particolare sui calci di punizione ai tempi della Juventus. Persino Marcello Lippi rimase perplesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Vlad Marin: “Kings League durissima, non è calcio. Tevez alla Juve mi disse: che fai, mi segui?”
Leggi anche: Leandro Cufré: “Non vi dico cosa mi fece Del Piero prima del pugno. La Juve doveva vincere per forza”
“Alla Juve parlavamo in dialetto”, “L’esperienza più brutta”: Baggio e Del Piero, solo confessioni; Del Piero, il 1996 Juve: “Il nuovo sceriffo in città, l’urlo di Lippi e… nessuno lo aveva previsto”.
Del Piero e gli esperimenti in allenamento alla Juve, Lippi spiazzato: “Mi disse: ‘Cosa stai facendo?’” - Alessandro Del Piero nell'ultimo speciale di Sky racconta il suo lavoro particolare sui calci di punizione ai tempi della Juventus ... fanpage.it
Juventus, lanciata la nuova maglia d’allenamento ispirata ad Alessandro Del Piero - “Ispirata alla maestria e alle abilità tecniche di Alessandro Del Piero, rappresenta il tipo di patrimonio storico che incoraggia i nuovi talenti“. gianlucadimarzio.com
Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero - "Alessandro Del Piero, capitano della Juventus e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra con i suoi 290 gol realizzati in 19 anni di carriera trascorsi a Torino, resta un simbolo di eleganza, ... corrieredellosport.it
TORNO AL MIO POSTO! Dopo tre anni di weekend, viaggi, progetti, esperimenti, libertà e un bel po’ di vita vissuta, oggi lo dico senza girarci intorno: dal 12 gennaio, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 14, torno in diretta ogni giorno su @radior101 , sempre insie - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.