Un gruppo di volontari sta lavorando per recuperare il lago di Triangia, un tempo un grande bacino idrico naturale situato sopra il capoluogo di provincia. Recentemente, il lago si stava riducendo notevolmente, trasformandosi in uno stagno. Ora, grazie all’intervento di queste persone, si sta cercando di stabilizzare e preservare il corpo d’acqua. Il progetto prevede interventi mirati per il riqualificare il bacino.

I volontari salvano il lago di Triangia: al via un progetto per recuperare il bacino idrico naturale posto sopra il capoluogo di provincia. Il lago rappresenta da sempre un piccolo ma significativo patrimonio naturale per la zona. Un bacino conosciuto e frequentato da residenti e appassionati di attività all’aria aperta: dalla pesca sportiva alle immersioni subacquee, fino alle semplici passeggiate nella natura. Negli ultimi anni, però, il lago ha iniziato a mostrare segnali evidenti di degrado ambientale. Il naturale ricambio dell’acqua si è progressivamente ridotto e sul fondale si è sviluppata una crescente proliferazione di alghe. Una situazione che, senza interventi mirati, rischia di compromettere l’equilibrio ecologico del bacino e di trasformarlo gradualmente in uno stagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I volontari salvano il lago di Triangia. Stava diventando un piccolo stagno

Lago di Triangia, al via il recupero ambientale: volontari al lavoro e una raccolta fondiSondrio, 7 marzo 2026 – Al via in Valtellina un progetto per recuperare il lago di Triangia, il bacino naturale sopra Sondrio.

Bimbo con autismo cade in uno stagno, il piccolo Coco soccorso la notte di Natale: il video del salvataggioUn bambino di 6 anni, Coco, è stato soccorso la notte di Natale dalla Polizia della Florida dopo essere finito in uno stagno.

Contenuti e approfondimenti su I volontari salvano il lago di Triangia....

Argomenti discussi: I volontari salvano il lago di Triangia. Stava diventando un piccolo stagno.

I volontari salvano il lago di Triangia. Stava diventando un piccolo stagnoSondrio, avviata una raccolta fondi destinata a sostenere il progetto ... msn.com

Lago di Triangia, al via il recupero ambientale: volontari al lavoro e una raccolta fondiUn bacino conosciuto e frequentato da residenti e appassionati di attività all’aria aperta, am che negli ultimi anni ha iniziato a mostrare segnali evidenti di degrado ... msn.com