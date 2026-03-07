Lago di Triangia al via il recupero ambientale | volontari al lavoro e una raccolta fondi

In Valtellina è iniziato un intervento di recupero ambientale al lago di Triangia, un bacino naturale situato sopra Sondrio. La pianificazione prevede l’impiego di volontari che stanno lavorando sul territorio, mentre una raccolta fondi è stata avviata per sostenere le operazioni. La fase di intervento coinvolge diverse iniziative di tutela e manutenzione del lago.

Sondrio, 7 marzo 2026 – Al via in Valtellina un progetto per recuperare il lago di Triangia, il bacino naturale sopra Sondrio. Tra pulizia dei fondali e un intervento per ripristinare il ricircolo dell’acqua, associazioni locali di volontariato hanno iniziato a lavorare insieme per restituire alla comunità uno dei luoghi naturali più frequentati della zona. Il lago di Triangia Sulle alture che dominano Sondrio, il lago di Triangia rappresenta da sempre un piccolo ma significativo patrimonio naturale della Valtellina. Un bacino conosciuto e frequentato da residenti e appassionati di attività all’aria aperta: dalla pesca sportiva alle immersioni subacquee, fino alle semplici passeggiate nella natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Triangia, al via il recupero ambientale: volontari al lavoro e una raccolta fondi Leggi anche: Tony Valicenti muore mentre va al lavoro: i colleghi organizzano una raccolta fondi Leggi anche: Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro"