Bimbo con autismo cade in uno stagno il piccolo Coco soccorso la notte di Natale | il video del salvataggio

Durante la notte di Natale, la Polizia della Florida ha intervenuto per soccorrere Coco, un bambino di 6 anni con autismo, che era finito in uno stagno. Il video del salvataggio mostra l’intervento tempestivo degli agenti, evidenziando l’importanza della prontezza e della cura in situazioni di emergenza. Un episodio che sottolinea il valore della solidarietà e dell’attenzione verso le persone con bisogni speciali.

Un bambino di 6 anni, Coco, è stato soccorso la notte di Natale dalla Polizia della Florida dopo essere finito in uno stagno. Il piccolo con autismo circa 18 mesi fa era rimasto coinvolto in una situazione simile. L'ufficio dello sceriffo ha diffuso il video del salvataggio ripreso dalle bodycam degli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bimbo piccolo cade dalla finestra del primo piano: soccorso dai passanti e portato al Meyer Leggi anche: Cane cade per 12 metri da una scogliera: il video del salvataggio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Autismo, Tribunale ordina ad Asl presa in carico bimbo di 4 anni - Il giudice del lavoro del Tribunale di Pescara Valeria Battista ha stabilito il diritto di un bambino autistico di 4 anni ad essere preso in carico dalla Asl di Pescara, direttamente o per mezzo di ... ansa.it Autismo, in Usa colpito un bimbo su 31 sotto gli 8 anni - Drammatica crescita dei casi di autismo negli Stati Uniti: entro la giovanissima eta' di 8 anni, 1 bambino su 31 viene diagnosticato con un disturbo dello spettro autistico. ansa.it “Nell’autismo non verbale o minimamente verbale non ci sono solo difficoltà comunicative.” Spesso ci sono vere e proprie alterazioni neurofunzionali: percezione sensoriale distorta, riflessi arcaici ancora attivi e una programmazione motoria orale che no - facebook.com facebook

