i veneti restano saldamente in testa la giana erminio si illude ma cede alla distanza tris della capolista vicenza

Il Vicenza conquista un’altra vittoria nel girone A di Serie C, battendo 3-1 la Giana Erminio in trasferta. La squadra veneta si conferma in prima posizione, mentre la Giana Erminio, dopo aver provato a resistere, cede nel secondo tempo. La partita si svolge senza altri eventi significativi e si conclude con il risultato finale a favore del Vicenza.

Un’altra vittoria per la capolista Vicenza, che si conferma la squadra più forte del girone A di Serie C vincendo 3-1 in casa della Giana. Ospiti in vantaggio già al 14’ colpita da due ex: cross dalla destra di Caferri e spizzata di Stuckler a battere Mazza. Gli ospiti ci provano ancora con un colpo di testa di Cappelletti e un tentativo di tap-in di Cavion, senza riuscire ad aumentare il divario. Gallo, dalla panchina, chiama un FVS per un possibile fallo di Previtali su Pellizzari in area, ma l’arbitro (che non aveva fischiato nulla) conferma la valutazione dopo la revisione al monitor. Si va quindi all’intervallo con il vantaggio esterno di un gol e senza cambi alla ripresa delle operazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

