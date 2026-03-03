Corrado Pirazzini ospite a Salotto Blu | In Italia il lavoro è retribuito meno che in tutti i Paesi industrializzati
Corrado Pirazzini, presidente ed ex direttore della cooperativa di servizi Copura, è stato ospite a Salotto Blu, trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione. Durante l'intervento, ha affermato che in Italia il lavoro viene retribuito meno rispetto a tutti gli altri Paesi industrializzati. La cooperativa di cui è a capo genera un fatturato annuo superiore ai 104 milioni di euro.
