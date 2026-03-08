I pinguini dello zoo di Edimburgo corteggiano le femmine con i ciottoli dipinti dai visitatori

Nel giardino zoologico di Edimburgo, i pinguini Papua usano ciottoli dipinti dai visitatori e dai bambini dell’ospedale locale come parte delle loro strategie di corteggiamento. I visitatori e i bambini, coinvolti in attività di pittura, hanno contribuito a creare oggetti che i pinguini raccolgono e portano davanti alle femmine. Questo comportamento si verifica regolarmente nel recinto dei pinguini e coinvolge diversi esemplari della specie.

I ciottoli dipinti dai visitatori dello zoo di Edimburgo e dai bambini ricoverati all’ospedale della città sono diventati parte del corteggiamento dei pinguini Papua. Gli esemplari di questa specie hanno un preciso rituale di corteggiamento che inizia proprio in queste settimane, ed è un rituale basato sul dono di pietre. In natura, i maschi dei pinguini Papua scelgono un punto della colonia e iniziano a costruire un nido fatto di ciottoli, scegliendoli nei dintorni (e spesso rubandoli agli altri maschi). Quando vogliono corteggiare una femmina, le offrono in dono un ciottolo. Se la femmina lo accetta, lo depone nel nido preparato dal maschio: è il segnale che il corteggiamento è andato a buon fine e che i due sono ufficialmente una coppia. 🔗 Leggi su Open.online

