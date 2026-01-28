Coco Gauff si sfoga in modo deciso nel cuore di Melbourne Park. La tennista americana ha distrutto la racchetta nel corridoio sotto il Rod Laver Arena, lasciando tutti senza parole. La scena ha acceso il dibattito sulla pressione e sulla privacy delle giocatrici, sempre più sotto i riflettori durante il torneo.

Nulla a Melbourne Park quest’anno ha suscitato più dibattito del determinato sfogo di Coco Gauff, che ha distrutto la propria racchetta nel corridoio sotto il Rod Laver Arena. Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals pic.twitter.com4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026 Racconta il Telegraph: “Quando ha scelto quell’angolo poco frequentato del complesso, Gauff sperava di sfuggire alle telecamere sempre presenti intorno al backstage dell’Australian Open. Non ci è riuscita. Di conseguenza, Gauff è entrata nella sala stampa martedì – subito dopo la deludente sconfitta nei quarti contro Elina Svitolina – lamentandosi che ‘l’unico posto privato che abbiamo è lo spogliatoio’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Noi, le ragazze dello zoo di Melbourne. Coco Gauff e le tenniste combattono per la loro privacy

Coco Gauff e le altre ragazze dello zoo di Melbourne tornano a far parlare di sé, questa volta per un gesto di nervosismo che ha fatto il giro dei social.

