Riflessi di donna il potere dell' estetica e la relazione con l' io | un incontro con la lookmaker Achena Batani

Questa mattina a Forlì si è tenuto un incontro dedicato alla relazione tra il modo in cui ci presentiamo e il nostro senso di sé. L’evento, promosso dalla sezione locale di Fidapa Bpw Italy, ha visto la lookmaker Achena Batani parlare di come l’estetica possa aiutare le donne a scoprire e rafforzare la propria identità. Un momento di confronto diretto tra pubblico e relatrice, senza fronzoli, per capire che il modo in cui ci vestiamo e ci trucchiamo può essere un’arma per sentirsi più sicure e autentiche.

Lunedì 16 febbraio, la sezione forlivese di Fidapa Bpw Italy promuove l'incontro dal titolo "Riflessi di donna: tra sguardi, stile e consapevolezza". L’iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e riflessione sul rapporto tra immagine personale, identità e dimensione psicologica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Achena Batani Ornella Vanoni e la relazione con Gino Paoli: il primo incontro, il triangolo con Anna Fabbri, il tentato suicidio e la rottura definitiva La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Achena Batani Argomenti discussi: Il maschilismo è più vivo che mai: Veronica Pivetti porta ad Agrigento l’inferiorità mentale della donna - AgrigentoNotizie; Le Alchimiste di Anselm Kiefer: arte, memoria e riscoperta; Martina Franca: il 2026 di Riflessi d'arte Novità nel direttivo, nelle attività e nei programmi; Gli Impressionisti da Monet a Bonnard a Parma, '100 anni di riflessi'. Il maschilismo è più vivo che mai: Veronica Pivetti porta ad Agrigento l’inferiorità mentale della donnaAl Palacongressi uno spettacolo tra ironia, musica e memoria storica per smontare stereotipi ancora presenti nella società. Appuntamento il 21 febbraio per la rassegna Riflessi culturali ... agrigentonotizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.