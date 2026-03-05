Dopo l'annuncio di Stefano De Martino, Magalli ha commentato pubblicamente il suo abbigliamento, definendo il vestito indossato dal ballerino

Neanche il tempo dell’annuncio e Stefano De Martino è già sotto tiro. Qualcuno, peraltro, potrebbe parlare a buon diritto pure di “fuoco amico”. Sabato sera, nel bel mezzo della finale del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha dato l’annuncio: sarà il giovane signore dei pacchi di Affari tuoi il suo successore, come direttore artistico e conduttore all’Ariston nel 2027. Prima volta storica (mai era accaduta prima una “incoronazione” in diretta al Festival), anche se in passato più volte era stato accostato a Sanremo il nome dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, rivelatosi come ottimo capofila a Stasera tutto è possibile, fortunato show-varietà in prima serata su Rai 2 e da due edizioni alla guida di Affari tuoi, con numeri record. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Volta Buona, Magalli spiana ancora De Martino: "Un vestito orrendo"

