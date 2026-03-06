Jalisse nuovo tentativo a Sanremo | Speriamo di piacere a De Martino

I Jalisse hanno annunciato che anche l’anno prossimo tenteranno di partecipare al Festival di Sanremo, esprimendo l’auspicio di piacere a De Martino. Gli artisti sono stati ospiti oggi a La volta buona e hanno confermato il loro intento di entrare tra i Big del 2027. La loro partecipazione è stata ufficializzata attraverso le parole pronunciate durante l’intervista.

(Adnkronos) – "Noi ci proviamo anche il prossimo anno". Così i Jalisse, ospiti oggi a La volta buona, hanno annunciato l'intenzione di tentare ancora una volta l'accesso tra i Big del Festival di Sanremo 2027. Sarebbe il 30esimo tentativo per il duo, che spera di poter tornare finalmente sul palco dell'Ariston. I Jalisse sperano che con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico della kermesse canora, le cose possano cambiare: "Ovvio che non lo stalkerizziamo, non lo abbiamo mai fatto con nessuno figurati con Stefano. Ma sui social i nostri fan ci stanno provando: lo taggano e gli chiedono di prenderci". Il duo ha... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Stefano De Martino nuovo conduttore di Sanremo, dopo l’annuncio interviene Fiorello “Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027”, trovato anche il nuovo direttore artisticoMentre il sipario su Sanremo 2026 non si è ancora alzato, i riflettori sono già puntati sul Festival del 2027. Aggiornamenti e notizie su Jalisse nuovo tentativo a Sanremo.... Jalisse, ennesimo tentativo per Sanremo: presentati due nuovi braniFabio Ricci e Alessandra Drusian, in arte Jalisse, non mollano e puntano ancora una volta al Festival di Sanremo. Dopo 28 anni di tentativi, il duo ha annunciato di aver presentato due nuovi brani al ... 105.net Jalisse di nuovo a Sanremo: «Torneremo nelle case degli italiani» VIDEOMILANO (ITALPRESS) - C’è una tradizione che a Sanremo resiste più delle canzoni italiane e dei fiori: l’esclusione dei Jalisse. Dopo decadi di ci dispiace, non siete in gara, Amazon dà voce al duo a ... msn.com