I genitori di Domenico, un bambino di Napoli, hanno raccontato di aver avuto una sensazione terribile prima del trapianto. Nel frattempo, il cantante Sal Da Vinci ha espresso il suo sostegno alla Fondazione coinvolta. Patrizia Mercolino, madre di Domenico, ha detto che continuano a partecipare alla televisione per ricordare il figlio e sensibilizzare sull’argomento.

Napoli – “Se continuiamo ad andare in televisione è perché vogliamo ricordare Domenico, impedire che si dimentichi, e aiutare gli altri bambini”, dice Patrizia Mercolino, con la voce che si spezza a ogni parola. “Questa cosa non dovrà succedere più a nessun bambino. Nessun'altra famiglia deve soffrire come noi”. Patrizia e Antonio Caliendo, i genitori del piccolino seppellito giovedì scorso, non riescono a parlare. Siedono nello studio di ‘Domenica In’, davanti a Mara Venier, mentre scorrono le immagini del loro figlio. Due anni e mezzo, morto sessanta giorni dopo il trapianto di un cuore bruciato dal ghiaccio secco. Una foto tratta dal profilo TikTok di Patrizia Mercolino con il piccolo Domenico e la madre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I genitori del piccolo Domenico: "Il trapianto? Avevamo una sensazione terribile". E Sal Da Vinci sostiene la Fondazione

Funerali del piccolo Domenico, Sal Da Vinci rimanda i festeggiamenti per SanremoTempo di lettura: < 1 minutoI festeggiamenti per la vittoria al festival di Sanremo nella sua Napoli, Sal Da Vinci li aveva programmati oggi.

