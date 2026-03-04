funerali del piccolo domenico sal da vinci rimanda i festeggiamenti per sanremo

Oggi a Napoli si tengono i funerali di Domenico, il bambino scomparso. Sal Da Vinci aveva programmato di celebrare i festeggiamenti per la vittoria al festival di Sanremo, ma ha deciso di rinviarli in segno di rispetto. La città si raccoglie intorno alla famiglia del piccolo in questa giornata di lutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto I festeggiamenti per la vittoria al festival di Sanremo nella sua Napoli, Sal Da Vinci li aveva programmati oggi. Ma, vista la concomitanza con i funerali del piccolo Domenico, li ha rimandati: “Il bimbo prima di tutto”, ha detto il cantante. A rendere noto lo slittamento a domani dei festeggiamenti è, sulla sua pagina Facebook, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. “Ho ricevuto il messaggio di un cittadino preoccupato per la coincidenza tra l’evento celebrativo e l’ultimo saluto al piccolo Domenico – spiega Borrelli -. La risposta di Sal è stata immediata e chiara: ‘Il bimbo prima di tutto’. In questi giorni non c’è spazio per la festa, ma per il silenzio e la vicinanza a una famiglia distrutta dal dolore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Funerali di Domenico Caliendo in diretta: la bara bianca al centro del Duomo, l’abbraccio tra Giorgia Meloni e i genitori del bimboIn diretta l'ultimo saluto a Domenico Caliendo dal Duomo di Nola a Napoli: il bimbo è morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore ... fanpage.it

Funerali di Domenico, a Nola anche il premier MeloniCattedrale gremita per l'ultimo saluto al bimbo morto al Monaldi dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. In piazza lo striscione: Giustizia per Domenico ... tgcom24.mediaset.it

#Nola - I funerali del piccolo #DomenicoCaliendo al Duomo dal Vescovo #FrancescoMarino L'arrivo della bara tenuta a spalla da Papà Antonio,l'ingresso delle autorità e della Premier Giorgia Meloni e del calciatore #Mazzocchi in rappresentanza di SSC facebook

