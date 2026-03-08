I genitori del piccolo Domenico a Domenica In Mara Venier piange con loro | Fagliela pagare

Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha incontrato i genitori di Domenico, il bambino protagonista di una vicenda molto discussa. Patrizia e Antonio hanno condiviso la loro testimonianza, lasciando trasparire tutta la sofferenza legata alla vicenda. La conduttrice si è emozionata ascoltando le parole di Patrizia e Antonio, e ha espresso il suo appoggio con un messaggio diretto.

Mara Venier ha accolto in studio a Domenica In i genitori del piccolo Domenico. Una storia drammatica che ha travolto emotivamente l’Italia intera, raccontata da Patrizia e Antonio nella puntata dell’8 marzo. Un’intervista complessa da condurre, nel corso della quale sono stati svelati alcuni dettagli cruciali. Spazio poi a uno sguardo al futuro, nella speranza che nessun’altra famiglia debba sopportare tutto questo dolore. Fondazione per Domenico. Patrizia ci tiene a spiegare fin da subito il motivo della sua presenza in studio. Non è la prima volta che viene intervistata e tutto ciò trova senso nel tenere viva la storia di suo figlio. Ora il suo obiettivo è quello di realizzare una fondazione in suo nome, che possa aiutare altri bambini vittime di mala sanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

Domenico, i genitori del piccolo a Domenica In: l’iter delle cure e lo sgomento per l’accadutoPatrizia e Antonio, i genitori di Domenico, sono stati ospiti a Domenica In dove hanno parlato di ciò che è accaduto al figlio.

L’abbraccio di Mara Venier a mamma Patrizia e a tutta la famiglia del piccolo DomenicoMara Venier ha deciso di aprire la puntata di Domenica IN di oggi con un pensieri al piccolo Domenico e a tutta la sua famiglia ... ultimenotizieflash.com

Mara Venier e le parole per la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico: Tutta Italia ha sperato e tutta Italia ha piantoLa conduttrice ha aperto la puntata di oggi di Domenica In con un pensiero per il bambino di due anni e mezzo che è morto ieri mattina ... today.it

