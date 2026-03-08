Domenico i genitori del piccolo a Domenica In | l’iter delle cure e lo sgomento per l’accaduto

Patrizia e Antonio, i genitori di Domenico, sono stati ospiti a Domenica In, dove hanno raccontato l’iter delle cure e lo sgomento per quanto successo al loro bambino. Durante l’intervista, hanno descritto le tappe delle terapie e condiviso le emozioni legate all’accaduto. La loro presenza ha portato alla luce i dettagli della vicenda legata al piccolo.

Una tragedia quella accaduta a Domenico, il piccolo bambino che aspetta un cuore ma a causa di un iter medico sbagliato e probabilmente un trasporto non corretto dell'organo, è morto. Adesso sua madre Patrizia sta girando vari salotti televisivi per far sì che non si spengano i riflettori su questa storia su cui si deve continuare a fare luce, soprattutto per cercare di trovare i colpevoli che hanno portato alla morte prematura di Domenico. Oggi, insieme a suo marito Antonio e all'avvocato che li sta seguendo, sono stati ospiti a Domenica In.

