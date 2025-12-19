L'annuncio di un massiccio pacchetto di armi da oltre 10 miliardi di dollari a Taiwan segna un nuovo capitolo nelle tensioni regionali. Un gesto che riflette la strategia di Trump di rafforzare la difesa dell'isola, accentuando le tensioni con la Cina e ridisegnando gli equilibri geopolitici nel Pacifico.

© Ilgiornale.it - Mai così tante armi a Taiwan: così Trump prepara lo scudo anti Cina

L' amministrazione Trump ha annunciato un massiccio pacchetto di vendite di armi a Taiwan del valore di oltre 10 miliardi di dollari. Questi aiuti, che includono missili a medio raggio, obici e droni, hanno suscitato la furiosa replica di Pechino. " La Cina sollecita gli Usa a rispettare il principio della 'Unica Cina' e ha smettere immediatamente le azioni pericolose sugli armamenti a favore di Taiwan ", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. Il dipartimento di Stato ha annunciato le vendite durante un discorso trasmesso in televisione dal presidente Donald Trump, che, dal canto suo, ha fatto scarsi accenni a questioni di politica estera e non ha parlato affatto di Cina o Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Uno scudo di ferro anti Cina: l’asse invisibile tra Israele e Taiwan

Leggi anche: Droni, scudo anti-missile, 600mila posti di lavoro: così l’Ue prepara la svolta per essere «pronta alla guerra entro il 2030»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mai così tante armi a Taiwan: così Trump prepara lo scudo anti Cina - L'amministrazione Trump ha annunciato un pacchetto da oltre 10 miliardi di dollari di vendite di armi a Taipei suscitando forti reazioni dalla Cina ... ilgiornale.it