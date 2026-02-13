Usa-Taiwan maxi-intesa su energia chip e difesa per blindare l’Indo-Pacifico Washington sfida Pechino

Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con Taiwan, per rafforzare la collaborazione su energia, tecnologia e difesa, per contenere l’influenza di Pechino nella regione dell’Indo-Pacifico. La partnership mira a garantire una maggiore sicurezza e stabilità, coinvolgendo investimenti in progetti di chip e infrastrutture energetiche. La notizia è arrivata pochi giorni dopo le recenti tensioni tra Washington e Pechino, mentre le due parti intensificano le loro strategie nella zona.

Washington rafforza la sponda con Taipei. Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver concluso un accordo commerciale con Taiwan. In base all’intesa, l’isola ha accettato di ridurre quasi tutte le sue barriere tariffarie sui prodotti americani, mentre gli Usa, dal canto loro, hanno abbassato al 15% le aliquote dei propri dazi. “Taiwan si è inoltre impegnata ad aumentare i suoi acquisti di beni statunitensi entro il 2029, tra cui 44,4 miliardi di dollari in gas naturale liquefatto e petrolio greggio, 15,2 miliardi di dollari in aerei e motori civili e 25,2 miliardi di dollari in apparecchiature elettriche, reti elettriche e altre attrezzature”, ha riferito The Hill. 🔗 Leggi su Panorama.it

L’incertezza sulla questione di Taiwan sta aumentando, introducendo un elemento di tensione nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

