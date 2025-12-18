Rossella e Michele girano il mondo in van | È la nostra casa vorremmo vivere questa vita con un figlio

Rossella e Michele hanno scelto di vivere in viaggio, trasformando il loro van nella casa dei sogni. La loro avventura nasce dalla volontà di abbracciare una vita autentica e libera, lontana dagli schemi convenzionali. Con un sogno nel cuore e la strada davanti, hanno deciso di partire, pronti a scoprire il mondo e a costruire una famiglia in modo diverso.

Quando hanno capito che una vita "tradizionale" non faceva per loro, Michele e Rossella hanno deciso di partire e non sono più tornati indietro. La loro casa è il van con cui girano il mondo. "Dovevo farlo prima, sono felicissima" ha detto Rossella a Fanpage.it, raccontando pro e contro della loro avventurosa vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

