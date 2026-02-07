Gli incubi dei compagni che sognano Tolkien

Qualcuno ha interpretato troppo letteralmente l’appello di Elly Schlein a “riprenderci Tolkien”. In alcuni commenti e post, si leggono paragoni e immagini che sembrano usciti da un sogno confuso, come se fossero stati scritti sotto l’effetto di sostanze improbabili. La polemica si fa strada tra chi cerca di capire se si tratta di satira o di pura confusione.

E va bene che la parola d’ordine lanciata da Elly Schlein è stata «riprendiamoci Tolkien », ma qualcuno l’ha presa un po’ troppo alla lettera e, giocando con metafore e improbabili paragoni, ha partorito prose che sembrano scritte dopo avere fumato un’eccessiva dose di erba pipa. Leggiamo sull’Espresso dunque la rubrica di Loredana Lipperini, e già il titolo apocalittico ci mette sull’avviso: «I tempi oscuri ci tolgono anche il sonno». Si parte con citazione di una lettera di Tolkien: «Stiamo cercando di sconfiggere Sauron usando l’Anello». Si riferisce ai nazisti, ovviamente, e del resto l’avversione dello scrittore, cattolico ma amante delle saghe nordiche, al razzismo è cosa risaputa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli incubi dei compagni che sognano Tolkien Approfondimenti su Tolkien Compagni Return to Silent Hill è il nuovo capitolo che riaccende al cinema uno degli incubi più terrificanti dei videogiochi Gli Incubi di Nitro in un nuovo bellissimo album: «L’ho scritto in camper, il rap non dovrebbe mai dimenticare gli ultimi» – L’intervista Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Tolkien Compagni Argomenti discussi: Leo dal tablet vede i compagni di squadra in campo: Ciao capitano, è la nostra vittoria più bella; Folklore Hunter Recensione, a caccia di incubi!; Pecci fermato sul più bello: Ma il Misano può puntare in alto; Crans Montana, un mese di incubi e speranza: ancora 8 ragazzini ricoverati dei 12 trasferiti dalla Svizzera a Milano. Hobbit e fai da te Tu mi scippi Gramsci Io mi riprendo Tolkien. La battaglia per l’egemonia culturale tra destra e sinistra passa per la Terra di Mezzo. Anche se lo scrittore britannico avrebbe qualcosa da ridire di Marco Fraquelli facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.