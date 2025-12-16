Liste d’attesa in sanità Cittadinanzattiva | fino a 360 giorni per una tac

Le liste d’attesa in sanità rappresentano una delle criticità più rilevanti del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il Rapporto civico 2025 di Cittadinanzattiva, quasi il 48% delle 16.854 segnalazioni dei cittadini riguarda ritardi nell’accesso a prestazioni mediche, con tempi che in alcuni casi superano i 360 giorni.

Partendo dall’analisi delle 16.854 segnalazioni dei cittadini ai servizi di informazione e tutela di Cittadinanzattiva e contenute nel Rapporto civico 2025, emerge che quasi la metà (47,8%) delle stesse riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni: le liste di attesa per esami diagnostici, prime visite specialistiche, interventi chirurgici superano spesso di mesi i tempi previsti, e rappresentano oggi la criticità più grave e trasversale del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024, sulla base dei tempi di attesa segnalati dai cittadini, si arrivano ad aspettare fino a 360 giorni per una TAC torace; fino a 540 giorni per una risonanza magnetica all’encefalo e per una visita oculistica; fino a 720 giorni per una colonscopia e anche oltre i 400500 giorni per le prime visite specialistiche. Lapresse.it

