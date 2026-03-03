La Massese ha subito una sconfitta a Lucca al termine di una partita recuperata oltre il tempo regolamentare. È stata la prima sconfitta per il nuovo allenatore alla sesta partita sulla panchina, che ha visto la squadra perdere nonostante fosse riuscita a rimettersi in partita. La squadra si è detta dispiaciuta per il risultato e per aver perso in modo così amaro.

A recupero scaduto la Massese ha perso a Lucca un partita che brucia tantissimo. Non poteva esserci prima sconfitta più amara per Paolo Pantera che alla sesta partita sulla panchina bianconera ha perso la propria imbattibilità. "Dispiace ma sono orgogliosissimo dei miei ragazzi – ha chiarito in sala stampa il tecnico massese – perché hanno fatto quello che dovevano. Gli ho fatto i complimenti perché lo spirito e l’atteggiamento devono essere sempre questi. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco o nulla. Siamo andati un po’ meno bene nella ripresa ma ci stava che la Lucchese spingesse di più. Dobbiamo leccarci le ferite e migliorare quello che abbiamo sbagliato perché non possiamo sprecare tutte quelle ripartenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Massese si lecca le ferite: "Dispiace perdere così"

