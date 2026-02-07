Pisa Hiljemark nel post gara | Dobbiamo migliorare vorrei allenarli in maniera diversa da come erano abituati prima

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Verona, il tecnico dello Pisa, Hiljemark, si è preso qualche minuto per analizzare la prestazione dei suoi. In un post gara diretto, ha detto che la squadra deve ancora migliorare e ha espresso il desiderio di cambiare approccio negli allenamenti rispetto al passato. La sfida ha lasciato i tifosi con sentimenti contrastanti, ma il tecnico sembra deciso a lavorare sulla squadra per ottenere risultati migliori nelle prossime partite.

